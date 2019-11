Un Suisse grièvement blessé par une girafe

Quatre personnes ont été blessées, dont apparemment un Suisse grièvement, lors d'un accident de la route dimanche avec une girafe dans le parc national Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Le mammifère au long cou n'a pas survécu.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la collision s'est produite dans la région de Mopani lorsqu'un taxi-bus transportant treize personnes «n'a pas pu éviter» une girafe qui a «surgi sur la route», indiquent sur Twitter les responsables de la réserve. Percuté, l'animal de plusieurs centaines de kilos s'est ensuite effondré sur l'avant d'une jeep de location, conduit par un Suisse, détaillent-ils.

The Swiss driver was responding at the scene and his condition is stable. pic.twitter.com/tA0cRfQPBJ