Un accident dans le tunnel de l'A4 fait quatre blessés

Quatre personnes ont été blessées jeudi soir lors d'un accident de la circulation dans un tunnel de l'A4 à Schaffhouse. Une voiture s'est déportée sur la voie opposée et a heurté des véhicules venant en sens inverse.

Trois voitures et un bus sont impliqués dans l'accident. Il s'est produit jeudi vers 18h45 dans le tunnel du Fäsenstaub sur l'A4 à Schaffhouse.

Peu après être entrée dans le tunnel, une voiture conduite par une femme de 71 ans s'est engagée sur la voie opposée pour une raison encore inconnue, a indiqué vendredi la police schaffhousoise. Elle a percuté frontalement une voiture conduite par un homme de 25 ans qui circulait correctement en sens inverse.

Le véhicule du jeune homme a alors heurté un bus, sans passager, conduit par un chauffeur âgé de 68 ans. La voiture de la septuagénaire a touché un autre véhicule conduit par un homme de 77 ans.

La conductrice de 71 ans et ses passagères de 66 et 24 ans ont été blessées et extraites de leur véhicule par les pompiers. Le conducteur de 25 ans a aussi été blessé. Les quatre ont été héliportés vers un hôpital. Après l'accident, l'A4 a été fermée pendant environ trois heures entre Schaffhouse-Nord et Schaffhouse-Sud. (ats/nxp)