Un accident de voiture a ruiné sa vie

Une jeune fille resplendissante diplômée avec les félicitations du jury sort de l'université de Novosibirsk, en Russie, à l'été 2016. Maria, aujourd'hui aveugle, ne peut voir elle-même la différence de son apparence physique qui la frappe depuis l'accident de voiture qu'elle a eu, le même été. Son petit copain, agacé de son retard, a alors brûlé un feu rouge et violemment heurté un véhicule qui tournait au carrefour. Bilan: Maria a perdu la vue, ne se souvient pas de ses années d'université. Sa vie ne s'est pas arrêtée. Elle s'est effacée. Le petit copain, lui, s'est défaussé: «Crois-tu que je sois le seul coupable?», lui a-t-il dit d'après le «Siberian Times». «Nous sommes tous les deux coupables!», a-t-il prétendu, lui qui s'en est sorti indemne.

Maria a livré des photos d'elle au quotidien russe, qui datent d'avant l'accident.

«J'aimais voyager. Je n'aimais pas rester à la maison», a-t-elle témoigné. «Mon indépendance me manque cruellement. Je me sens aveugle quand je marche avec ma canne. J'entends mieux qu'avant l'accident. Le pire, c'est que j'entends la pitié des gens». «Elle se lève dans la douleur et se couche dans la douleur», a ajouté sa cousine.

Ses parents réclament un million de roubles (environ 17'000 francs suisses) à Andrey, son petit copain qui conduisait pressé. Ils en voulaient le double mais la justice a refusé.

Maria avec sa soeur Irina Kapustina, avant et après l'accident. (nxp)