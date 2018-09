Un alpiniste chute et décède près de Saas-Fee

Valais Un Suisse a fait une chute mortelle samedi matin dans la région du Nadelhorn à Saas-Fee. Plus...

Valais Tôt ce dimanche matin, deux hommes originaires du Jura et du Valais, qui reliaient les Mischabel et le Nadelhorn (Saas-Fee), ont trouvé la mort en chutant de plusieurs centaines de mètres. Plus...