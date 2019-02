Un avion interdit d'atterrissage en Chine

Un avion de ligne néo-zélandais reliant Auckland à Shanghai a fait demi-tour après cinq heures de vol faute d'autorisation d'atterrir en Chine, a-t-on appris dimanche auprès de la compagnie.

Un communiqué de la compagnie nationale néo-zélandaise Air New Zealand indique qu'«un détail technique signifiait que l'appareil concerné assurant ce service n'avait pas l'autorisation des autorités de régulation chinoises pour atterrir en Chine».

An Air NZ plane bound for Shanghai was forced to turn back to Auckland mid-flight, with passengers told the plane didn't have permission to land in China https://t.co/5CwdJuEeMI