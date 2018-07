Un bambin tué par la chute d'une pierre

Un garçon de 6 ans a perdu la vie près du glacier grison de Morteratsch, au-dessus de Pontresina, en Engadine, mardi. L'enfant de nationalité belge se trouvait, peu avant 13h30, au pied du glacier, près de la moraine latérale, avec sa famille. Une pierre s'est alors détachée d'un éboulis, tombant sur le garçon et le heurtant à la tête, indique mercredi la police grisonne.

Les membres de sa famille et des tierces personnes se sont immédiatement occupés de lui et ont appelé les services de secours. Malgré les tentatives de réanimation d'une équipe de la Rega, le garçon n'a pas survécu. Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête sur les circonstances exactes de l'accident. (ats/nxp)