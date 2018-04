Un bébé kidnappé par un singe retrouvé mort

Un nourrisson indien enlevé par un singe selon sa famille a été retrouvé mort, a annoncé lundi la police locale, illustrant les récurrents problèmes de cohabitation entre l'homme et cet animal en Inde.

Body of an infant was found floating in a well at least 24 hours after he was allegedly snatched by a monkey in Cuttack’s Talabasta village,

