Un cambrioleur en série qui cible les footballeurs

Un homme soupçonné d'avoir cambriolé les domiciles de footballeurs professionnels a été interpellé jeudi dans l'Essonne, en région parisienne, et placé en garde à vue à Metz, a-t-on appris vendredi de source policière.

Imposant butin

Au retour du match entre le FC Metz et Strasbourg, le 11 août, un joueur de l'équipe messine a découvert son appartement cambriolé avec le vol de «bijoux et vêtements de luxe pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros», a indiqué une source policière.

L'enquête, menée par la Sûreté départementale de Moselle, a permis d'identifier un suspect, né en 1998, qui aurait suivi préalablement le joueur jusqu'à son domicile.

La perquisition effectuée dans l'Essonne, où l'homme interpellé réside, a permis de «retrouver des objets du cambriolage de Metz et beaucoup d'autres objets» provenant de cambriolages de deux autres joueurs professionnels évoluant dans «des clubs de l'ouest de la France», a précisé cette même source policière.

Joueurs du PSG

Vendredi soir, le suspect était toujours en garde à vue à Metz.

Jeudi ont également été interpellées en région parisienne sept personnes - six hommes et une femme âgés de 25 à 29 ans - soupçonnées d'avoir participé notamment aux cambriolages de deux footballeurs du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva, en décembre 2018, pour des préjudices de plusieurs centaines de milliers d'euros. (afp/nxp)