Un complexe entièrement détruit par le feu

Le feu a pris à l'extérieur de la halle et s'est ensuite propagé, a indiqué la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Il a détruit le complexe et endommagé des véhicules stationnés à proximité.

Une soixantaine de pompiers de Sion et des environs sont intervenus et ont réussi à maîtriser le sinistre vers 07h30. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues; une enquête a été ouverte, précise la police (nxp)