Un cycliste fait une chute mortelle à Gambarogno

Un cycliste âgé de 64 ans s'est tué vendredi après-midi dans la région de Gambarogno (TI). Il parcourait un sentier avec son mountain bike lorsqu'il a chuté dans un précipice, a annoncé la police tessinoise.

L'homme, un Suisse domicilié dans le canton de Lucerne, faisait partie d'un groupe de sept personnes qui faisaient une excursion à bicyclette dans la zone des Monti di Vira di Sopra. Il était en tête et devançait le groupe à une certaine distance. Ses compagnons ne se sont pas aperçus immédiatement de sa chute. Ne le voyant plus, ils sont revenus en arrière et ont découvert leur camarade inanimé, une centaine de mètres en contrebas du sentier. (ats/nxp)