Un faux veuf émeut les Neuchâtelois et les berne

Le samedi avant Noël, une mère de famille venue de la Chaux-de-Fonds se tient devant le cimetière de Beauregard à Neuchâtel. Elle tient dans ses mains une enveloppe de bons d'achats à faire valoir dans un supermarché et à ses côtés, sa voiture est remplie de jouets récoltés auprès de ses proches. Elle destine ces dons à S., un père de famille dont l'histoire dramatique l'a émue aux larmes. Il doit sortir d'un instant à l'autre du cimetière, après les funérailles simultanées de sa compagne, qui a perdu la vie en couche à l'hôpital de l’Île à Berne, de sa sœur et de leurs parents venus le rejoindre précipitamment à l'annonce du drame et dont la voiture a fait une tragique embardée, apprend-on dans les médias neuchâtelois «L'Express», «L'Impartial» et Canal Alpha réunis sur internet sur arcinfo.ch.

S., père d'une fillette de 5 ans dont il a la garde partagée, a également à ce moment-là la responsabilité des trois enfants de sa sœur qui vit en Valais et est partie faire une escapade avec leurs parents en France voisine. Ils ont 12, 9 et 7 ans. C'est à la piscine neuchâteloise du Nid-du-Crô, où, en bon père de famille et en bon tonton, il a emmené les enfants se défouler, que S. reçoit le coup de fil lui annonçant que sa compagne ayant prématurément perdu les eaux, est décédée en couche en même temps que l'enfant qu'elle portait. Terrassé, S. appelle immédiatement sa sœur pour qu'elle vienne reprendre ses enfants. C'est en route depuis Montbéliard que cette dernière, qui convoie leurs parents, fait une embardée fatale aux trois occupants du véhicule.

Solidarité sur Facebook

Sur Facebook, S. raconte son malheur qui, comble de l'abject, le touche juste avant les fêtes de Noël. La solidarité fait mouche. Deux mères de famille créent un groupe Facebook. Les dons sont récoltés. Et c'est ainsi que cette mère de famille chaux-de-fonnières se retrouve samedi matin devant le cimetière où, selon S., doivent avoir lieu les funérailles de ses 4 parents.

Mais ce n'est pas S. que la mère de famille va rencontrer. Mais un journaliste de la rédaction d'Arc Info venu vérifier la véracité des funérailles pour corroborer les doutes nés au cours de son enquête.

Au cimetière de Beauregard, aucun enterrement n'a lieu les samedis. Dans la région de Montbéliard, personne n'a entendu parler d'un accident de la circulation qui aurait coûté la vie à trois personnes d'un coup. L'article ne précise pas si l'hôpital bernois a enregistré ou non le décès d'une parturiente.

En revanche, les trois neveux valaisans sont ceux de l'ex-femme de S. Ils vivent dans le Chablais. Leurs parents, ex-beau-frère et ex-belle-sœur de S., ont porté plainte. Quant aux cadeaux et à l'argent récoltés pour S., ils ne lui avaient pas encore été donnés et seront distribués à une oeuvre caritative du canton.

(nxp)