Un hélico s'écrase sur une habitation, un mort

Un hélicoptère s'est écrasé dimanche sur une habitation d'un lotissement résidentiel de l'Etat de Virginie, dans l'est des Etats-Unis, faisant un mort, selon des médias locaux. Il y a «un décès confirmé à l'intérieur de la structure résidentielle», a déclaré la police de l'Etat de Virginie, citée par le quotidien Daily Press.

L'incident s'est produit à Williamsburg, dans cet Etat de la côte est américaine, non loin de Norfolk, qui abrite une base navale de la flotte atlantique de la Marine américaine. L'AFP n'a pas pu joindre immédiatement la police pour obtenir plus d'explications.

Chopper 10 over a helicopter crash into a Williamsburg townhouse Sunday afternoon. More info and updates on https://t.co/krcN65dEPW @wavy_news pic.twitter.com/a7zPv2MU2N

WAVY-TV a montré des images de ce bloc de maisons mitoyennes de faible hauteur, dont une grande partie du toit a été arraché, exposant un trou béant dans la structure. Un témoin, interviewé par la chaîne de télévision, a dit avoir entendu une «grosse explosion», tandis que d'autres ont signalé que l'hélicoptère volait à basse altitude avant l'accident.

Hotspots forcing firefighters to rotate in and out of #williamsburg helicopter crash scene. State police say it’s preventing them from investigating further tonight. FAA,NTSB to get involved Monday AM. ?@WAVY_News? pic.twitter.com/oMnS2e3kkR