Un homme poignarde plusieurs personnes

La police a abattu un homme ayant poignardé plusieurs personnes dans le quartier londonien de Streatham. Les autorités ont évoqué un acte «terroriste». «A ce stade, nous pensons que plusieurs personnes ont été poignardées», a indiqué la police sur son compte Twitter. «Nous étudions les circonstances» de cet acte, qui «a été déclaré comme étant lié au terrorisme», a-t-elle ajouté.

Les services d'ambulance de la capitale ont eux aussi indiqué sur leur compte Twitter avoir déployé des moyens pour «s'occuper d'un incident à Streatham», un quartier principalement résidentiel.

