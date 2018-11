Un mort dans l'attaque d'une école technique

Explosion dans une usine, 2 morts et 24 blessés

Une explosion dans une usine située dans la province chinoise du Jilin (nord) a fait deux morts et 24 blessés, ont annoncé samedi les autorités locales. Une quarantaine d'habitations ont été endommagées et un incendie s'est déclaré peu après minuit vendredi. Les causes de l'explosion restent encore à déterminer. Des responsables ont dit ne pas exclure la piste terroriste.