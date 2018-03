Un mort sur le tournage d'un film à New York

Un incendie a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi un immeuble classé de Harlem, à New York, dans l'est des Etats-Unis, où se déroulait le tournage du nouveau film d'Edward Norton. Un pompier de 37 ans, père de quatre enfants, est décédé.

A New York City firefighter has died after a huge fire broke out in a building in Harlem that is thought to have been in use as a movie set. The @FDNY tweeted that the blaze broke out about 11 p.m. on Thursday. https://t.co/t3OBOtKkIK pic.twitter.com/CbYtG5Q9GS — USA TODAY (@USATODAY) 23 mars 2018

Les causes de l'incendie et de la mort du pompier n'avaient pas encore été établies vendredi, a indiqué la police de New York. Deux autres hommes du feu ont été sérieusement blessés et trois personnes plus légèrement.

L'immeuble, entièrement ravagé par les flammes, était utilisé pour le tournage du film «Motherless Brooklyn», adaptation du roman «Les orphelins de Brooklyn» de Jonathan Lethem (1999). L'acteur Edward Norton assure la mise en scène et joue dans le film. La distribution comprend également Bruce Willis et Willem Dafoe.

The FDNY is currently responding to a four-alarm fire at a building on St. Nicholas Avenue in Harlem. City Councilman @MarkLevineNYC says one firefighter has been taken to the hospital with serious injuries. (Video courtesy @ohsixthirty) pic.twitter.com/Z2DxZv2pti — Spectrum News NY1 (@NY1) 23 mars 2018

La production avait loué l'emplacement de l'ancien club de jazz St. Nick's, une institution du quartier, qui a fermé en 2011 et qui se situait au rez-de-chaussée du bâtiment de quatre étages. (ats/nxp)