Un requin attaque un surfeur à la jambe

Un surfeur a été attaqué par un requin sur la côte est de l'Australie, a indiqué la police locale. Il a été emmené à l'hôpital dans un état critique.

L'homme de 36 ans surfait à Nambucca Heads, à 400 km au nord de Sydney, lorsqu'un requin l'a mordu à la jambe. Il est parvenu à regagner la plage où un passant l'a vu et a appelé les services de secours.

