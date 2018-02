Un riche grimé en SDF se fait éjecter d'un restau

D'habitude, il fait la couverture de ce genre de magazine

GQ Cover Une publication partagée par Coby Persin (@cobypersin) le 12 Août 2013 à 2 :05 PDT

Mais là, Coby Persin, Youtubeur milliardaire de 23 ans basé à New York, connu pour ses expériences étonnantes diffusées sur les réseaux sociaux, avait décidé de se déguiser en vagabond. C'est donc mal fagoté et sac poubelle à la main qu'il tente d'aller manger dans un restaurant en Floride.

Dans sa vidéo de 3 minutes, on voit le serveur lui refuser l'entrée, d'autres membres du personnel s'approcher pour l'éloigner de l'établissement avant de lui suggérer: «Allez manger ailleurs, il y a d'autres choix, allez au Mc Donald!».

Le chauffeur de Coby Persin le rejoint, dans une Rolls Royce et lui tend une mallette pleine de billets de banque que l'acteur américain s'empresse de montrer aux serveurs en guise de pied-de-nez, avant de remonter en voiture pour aller manger ailleurs.

Coby Persin avait réalisé une expérience similaire en 2015. Déguisé en SDF, il avait mendié avec deux pancartes différentes. La première indiquait «Un SDF a besoin d'argent pour boire et se droguer». La deuxième mentionnait son statut de père célibataire et son besoin d'argent pour soigner sa fille malade, qui jouait le rôle à ses côtés. C'est pourtant avec la première pancarte qu'il avait récolté le plus de dons. ()