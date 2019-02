Un tireur ouvre le feu près de Chicago

Un tireur a ouvert le feu vendredi après-midi dans une banlieue de Chicago, au nord des Etats-Unis. Au moins une personne a perdu la vie, affirment les autorités locales. Au moins quatre policiers ont été blessés. Le suspect a été interpellé.

La police d'Aurora a précisé que le suspect ne présentait plus de menace. Les quatre agents blessés sont dans un état «stable», a précisé un porte-parole de la ville, située à environ 65 kilomètres à l'ouest de Chicago. Sans donner davantage de détails sur leurs blessures. Les faits se sont déroulés dans une zone industrielle.

Active Shooter Incident has been secured. Shooter is no longer a threat to the area. Continued police presence will remain as investigation continues. Parents please contact your local school districts for dismissal plan https://t.co/P4y7X7K4og

«Le président (Donald Trump) a été informé et suit la situation en cours à Aurora», a indiqué à la presse accréditée à la Maison Blanche la porte-parole de l'exécutif Sarah Sanders. «C'est un jour effroyable, triste pour tous les habitants de l'Illinois et les Américains», a tweeté Tammy Duckworth, sénatrice de l'Illinois.

I am monitoring the situation in Aurora, Illinois. This is a scary, sad day for all Illinoisans and Americans. Thank you to the brave first responders who risked their lives this afternoon and apprehended the shooter.