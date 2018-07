Un tireur tessinois se blesse grièvement

Un Suisse de 51 ans, domicilié dans la région de Lugano, a été transporté par ambulance à l'hôpital. Pour une raison indéterminée, le canon de son arme s'est détaché, touchant le tireur.

Il souffre «d'autres blessures», a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la police tessinoise, et non pas de brûlures comme on aurait pu imaginer. Une enquête de police devra clarifier les circonstances et les causes de l'accident, écrit la police cantonale tessinoise dans un communiqué. (ats/nxp)