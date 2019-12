Un véritable arsenal chez des braconniers présumés

Une simple affaire de braconnage à Remaufens, dans le canton de Fribourg, a mené à la découverte d'un véritable arsenal cet été en Veveyse.

Plusieurs perquisitions

Mardi 6 août 2019, vers 22h45, la Police cantonale a été sollicitée pour deux personnes ayant tiré sur un chevreuil dans un bois à proximité de la commune fribourgeoise, avant de prendre la fuite. Après quelques recherches, les deux braconniers ont été interpellés par les agents le soir même, à leur domicile respectif.

Sur mandat du Procureur, les policiers, avec le concours des gardes-faune, ont procédé à plusieurs perquisitions dans différents lieux d’habitation en Veveyse. Ces mesures ont permis de découvrir et de séquestrer une septantaine d’armes à feu de tous genres (carabines, fusils, pistolets...). Par ailleurs, une vingtaine d'entre elles présentaient des modifications interdites, comme des silencieux ou des lunettes de vision nocturne.

Cinq suspects

Les braconniers présumés, deux Suisses âgés de 30 et 44 ans, sont détenteurs du permis de chasse et domiciliés en Veveyse. Ils ont été placés en détention provisoire pour être auditionnés, avant d’être relâchés. L’enquête a également permis de confondre encore trois personnes. Il s’agit de deux Suisses et d’un ressortissant du Kosovo, âgés de 21, 74 et respectivement 56 ans, domiciliés également en Veveyse. Tous les suspects ont été dénoncés à l'autorité compétente.

Quant au chevreuil en question, il a été retrouvé mort en forêt par les garde-faune à l’aide d’un chien spécialisé pour la recherche du gibier blessé.