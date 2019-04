Une attaque au couteau fait 2 morts dans une école

Un homme armé d'un couteau a tué deux personnes et blessé deux autres mercredi dans une école primaire du centre de la Chine, ont annoncé les autorités locales.

Deux enfants blessés ont été hospitalisés, a précisé dans un communiqué le comté de Ningyuan, dans la province du Hunan. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les autorités n'ont pas précisé l'identité ni l'âge des deux personnes décédées. Selon la même source, la police a appréhendé un homme de 31 ans, dénommé Zheng et originaire de la petite ville de Baijiapingzhen où se trouve l'école. Les raisons de son geste n'ont pas été précisées.

Selon The Paper, un média de Shanghai, le suspect doit être soumis à un test psychiatrique. Sur des images diffusées par The Paper sur internet, on peut voir une ambulance sortir de l'école devant laquelle une foule est rassemblée.

Attaques récurrentes

Les attaques au couteau contre des écoles se sont multipliées ces dernières années en Chine, obligeant les autorités à renforcer les mesures de sécurité devant les établissements scolaires.

En octobre dernier, une femme s'en est prise à des élèves d'une maternelle de la province du Sichuan (sud-ouest), blessant 14 d'entre eux.

En avril 2018, un homme a tué neuf collégiens à leur sortie de l'établissement dans la province du Shaanxi (nord) et en a blessé 12. L'homme, qui avait expliqué avoir agi par vengeance pour des moqueries subies dans ce même collège dans son enfance, a été exécuté en septembre dernier.

En janvier, c'est à coups de marteau que 20 élèves d'une école primaire de Pékin ont été blessés par un employé de l'école, apparemment furieux de l'expiration de son contrat de travail, selon les explications des autorités. (afp/nxp)