Une avalanche ensevelit une piste à Andermatt

Engelberg (OW) Un snowboardeur pris dans une avalanche dimanche matin à Engelberg (OW) est décédé à l'hôpital dans la nuit de dimanche à lundi. La victime est un Suisse âgé de 37 ans. Plus...

France Emporté par une coulée après s'être aventuré sur une piste de ski fermée à Vars, un trentenaire a perdu la vie samedi. Plus...

Glacier des Diablerets (VD) Un exercice de grande envergure, impliquant une imposante avalanche et plusieurs figurants, a mobilisé la Rega et le Secours alpin romand vendredi. Plus...