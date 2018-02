Une chienne sauvée après avoir parcouru plus de 400 km

L'animal a été sauvé par les services de secours du canton de Zurich. Appelée «Rapunzel», la chienne s'était échappée le 15 août de chez ses propriétaires qui habitent près de Francfort, en Allemagne. Elle a été retrouvée vendredi vers 2h30 au bord de l'autoroute A1 à Winterthour, a indiqué mardi la police cantonale zurichoise.

Deux membres des services de secours du canton de Zurich ont découvert l'animal au bord de la chaussée et ont alerté la police. L'animal était blessé et en état d'hypothermie. La chienne a été transportée à l'hôpital vétérinaire de Zurich où elle a été opérée. Elle souffrait de plusieurs fractures et d'hémorragie interne. (ats/nxp)