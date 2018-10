Une collision en chaîne sur l'autoroute

Une collision en chaîne impliquant huit véhicules est survenue vendredi soir sur l'autoroute non loin de Berne. Leurs dix-neuf occupants sont restés indemnes. La faible vitesse à laquelle ils circulaient à cause d'un ralentissement entre Schönbühl et Kirchberg y est pour beaucoup. Mais c'est aussi à cause de ce bouchon qu'un automobiliste inattentif est venu emboutir les précédents, quasi à l'arrêt sur la piste de dépassement.

Deux heures ont été nécessaires pour dégager l'autoroute. Une enquête devra établir les circonstances exactes de l'accident, a indiqué la police cantonale bernoise samedi dans un communiqué. (ats/nxp)