Une fausse alerte sème la panique à Disneyland

Un mouvement de foule s'est produit samedi soir à Disneyland Paris, en France, après un bruit provoqué par un problème d'escaliers roulants ou d'ascenseurs qui a fait craindre des détonations. Le parc d'attractions a confiné les visiteurs le temps de lever les doutes.

«Fausse alerte! Les forces de sécurité confirment qu'il n'y a pas de menaces», a indiqué le ministère français de l'intérieur dans un tweet en anglais, démentant les rumeurs rapidement relayées sur Twitter.

Mass stampede tonight at #DisneylandParis. False alarm, security forces confirm there is no threat. Please only share information coming from a trusted source. #Disney pic.twitter.com/ehsmB0zFLc