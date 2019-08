Une fusillade fait 20 morts au Texas

Un tireur a semé la mort samedi dans un supermarché d'El Paso, dans le sud des Etats-Unis, où il a tué 20 personnes venues faire leurs courses en ce premier jour de week-end, avant d'être interpellé.

La fusillade, survenue en milieu de matinée aux abords d'un hypermarché Walmart prisée de la communauté hispanique, a également fait 26 blessés, dont certains se trouvaient samedi soir dans un état critique. Selon la police, le tireur, un homme blanc de 21 ans, a laissé «un manifeste» qui indique «un lien possible avec un crime de haine».

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Aux Etats-Unis, ce qualificatif désigne les attaques dirigées contre une personne ciblée en raison de certaines caractéristiques comme la couleur, l'origine ou la religion.

Blood needed urgently. Multiple injured transported to various hospitals. Blood donation centers Vitalent Blood Services at 424 s Mesa Hills and 133 N Zaragoza — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

«Cette journée, qui aurait dû être normale pour des gens venus faire du shopping, s'est transformée en l'une des plus meurtrières de l'histoire du Texas», a déclaré le gouverneur de cet immense Etat, Greg Abbott, lors d'une conférence de presse. «Vingt innocents d'El Paso ont perdu la vie», a-t-il ajouté en appelant la population à «se réunir», toutes origines confondues, pour surmonter cette «catastrophe».

Etat critique

Sans attendre, les habitants de cette ville située à la frontière du Mexique ont répondu massivement à un appel à donner leur sang pour les blessés, qui ont été transférés dans plusieurs hôpitaux de la ville.

«Nous avons onze victimes âgées de 35 à 82 ans dans notre hôpital», a précisé David Shimp, le directeur du centre médical Del Sol. «Neuf sont dans un état critique, dont trois entre la vie et la mort», a-t-il précisé sur la chaîne CNN.

This man saved children in El Paso.

It’s nice knowing there are still good people out there.



#ElPasoShooting #ElPasoStrong pic.twitter.com/Q7mVCywslc — Cameron Grant (@CoolerCam102) August 3, 2019

«Tomber à terre»

D'après certains médias, le tireur s'appelle Patrick Crusius et est originaire des environs de Dallas. Sur une capture d'écran de caméra de surveillance, mise en ligne par la chaîne locale KTSM, on le voit entrer dans l'hypermarché armé d'un fusil, les oreilles couvertes d'un casque anti-bruit.

Le magasin venait de mettre en vente des fournitures scolaires avant la rentrée. Selon la police, entre 1000 et 3000 clients s'y pressaient pour faire leurs courses au moment du drame.

Vanessa Saenz, 37 ans, venue avec son fils de un an et sa mère, en faisait partie. Elle a expliqué sur Fox News avoir entendu «comme des feux d'artifices» alors qu'elle cherchait une place de parking. «J'ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber à terre», a-t-elle poursuivi.

Des vidéos amateurs montrent des scènes de panique, avec des clients qui courent pour se mettre à l'abri, et des corps inanimés au sol. Sur l'une d'elles, filmées dans la zone commerciale, on entend des détonations à intervalles réguliers.

??Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG — Celina Renae Quintana (@KTSMCelina) August 3, 2019

Cielo Vista Mall @ZainAsher @CNN Next to Wal Mart El Paso Texas pic.twitter.com/hsE8Z8Zcy0 — Arinze (@arinzenevarez) August 3, 2019

Robert Curado a expliqué au journal «El Paso Times» s'être caché avec sa mère entre deux distributeurs à l'entrée du Walmart. «L'homme a essayé de me tirer de dessus mais il m'a raté car j'ai plongé», a-t-il raconté en assurant avoir reconnu un «AK-47», un fusil d'assaut.

«Manifeste»

Un manifeste, attribué au tireur, circule sur internet. Ce texte dénonce «une invasion hispanique du Texas» et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande (51 morts, le 15 mars).

Les Etats-Unis, où le port d'armes est légal, sont régulièrement endeuillés par des fusillades qui touchent aussi bien les écoles que les lieux de culte, de fête ou de travail ou les commerces.

La tuerie d'El Paso est la 249e depuis le début de l'année ayant touché quatre personnes ou plus, selon l'ONG Gun violence archives.

Dimanche, un tireur de 19 ans a fait irruption dans un festival de gastronomie en Californie, tuant trois personnes dont un garçon de trois ans, avant de se donner la mort.

Un employé du groupe Walmart avait déjà ouvert le feu mardi dans un supermarché de la chaîne, situé dans le Mississippi, tuant deux de ses collègues. Comme après chaque bain de sang, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu.

«Il est grand temps d'agir et de mettre un terme à cette épidémie de violences liée aux armes», a tweeté le favori de la course à la primaire démocrate Joe Biden. Le ministre de la Justice Bill Barr a promis de traduire rapidement en justice le responsable du massacre. (afp/nxp)