Une policière se trompe d'appartement et tue son voisin

Une policière de Dallas, dans le sud des Etats-Unis, a abattu son voisin après s'être trompée d'appartement en rentrant chez elle à la fin de son service, a indiqué vendredi la chef de la police de la ville texane. Un mandat d'arrêt va être émis contre l'agente.

«On ne se sait pas clairement quelle interaction s'est produite entre elle et la victime (...) A un certain moment, elle a tiré avec son arme à feu, touchant la victime», a expliqué la chef du Dallas PD.

Update: A Dallas police officer shot and killed a man after entering an apartment unit she believed was her own, police say.

