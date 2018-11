Une trafiquante australienne bientôt libre

La première membre du gang de trafiquants d'héroïne dit des «Neuf de Bali» à être libérée doit sortir de prison mercredi après 13 années derrière les barreaux, une affaire à l'origine d'une crise diplomatique entre l'Indonésie et l'Australie.

Renae Lawrence, une Australienne de 41 ans, la seule femme de la bande, avait été arrêtée en 2005 au moment où elle tentait de prendre l'avion à l'aéroport international de Bali, destination touristique privilégiée de l'Indonésie. Elle avait 2,6 kilogrammes d'héroïne dissimulés sur sa personne. Elle avait été condamnée initialement à la perpétuité mais sa peine avait été ramenée à 20 ans de réclusion pour cause de bonne conduite.

On ignorait l'heure exacte de sa libération. «Renae Lawrence est en bonne santé. Elle a l'air heureuse mais également un peu nerveuse», a déclaré à l'AFP le directeur de la prison de Bangli, Made Suwendra. Il est vraisemblable qu'elle sera expulsée après sa sortie.

Heavily armed police have arrived to escort Bali 9 drug mule Renae Lawrence to the airport where she will be deported back to Australia. A press conference is expected to be held later this afternoon -prior to her departure. @7NewsSydney #Bali9 pic.twitter.com/SgwYN1S3kk