Une voiture fauche un piéton et prend la fuite

La police cantonale bernoise recherche le conducteur d'un véhicule qui a pris la fuite après avoir blessé un homme dans la rue du Fuchsenried lundi, à Bienne.

Des patrouilles ont découvert peu après 22h un homme de 22 ans gisant au sol dans les environs du croisement avec le chemin de la Chênaie.

Le blessé, conduit en ambulance à l'hôpital, a déclaré avoir été embouti par une voiture de couleur grise. Il serait tombé au sol à la suite du choc et le véhicule aurait continué son chemin dans une direction inconnue.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins. Les personnes pouvant apporter des informations pertinentes et plus particulièrement le conducteur ou la conductrice de la voiture grise sont priées de s'annoncer au +41 32 344 51 11.