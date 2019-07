Voiture en feu après un accident à Niederhasli

Une voiture a pris feu mercredi dans la commune zurichoise de Niederhasli après avoir quitté la route et s'être renversée. Le conducteur et son copilote ont pu s'extraire de la carcasse. Blessés, les deux hommes âgés de 19 et 21 ans ont été transportés à l'hôpital.

La voiture circulait sur une route secondaire au nord de Zurich lorsque vers 19h15 le conducteur a perdu le contrôle du véhicule dans un virage, écrit dans la nuit de mercredi à jeudi la police cantonale. L'automobile a quitté la route, heurté un arbre, avant de poursuivre sa course dans un champ de maïs où elle s'est renversée. La voiture a fini par s'immobiliser contre la clôture d'un terrain de football près d'un bâtiment scolaire. Elle a alors pris feu.

Selon les premières constatations, l'automobiliste allait trop vite. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir le déroulement des faits. (ats/nxp)