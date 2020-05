À 5 ans, il roule pour s'acheter une Lamborghini

Un enfant de cinq ans a été arrêté sur une autoroute de l'Utah, aux Etats-Unis, alors qu'il avait pris le volant du véhicule familial pour aller s'acheter une Lamborghini en Californie, à des milliers de kilomètres de là. Il n'a provoqué aucun accident.

D'après la police routière de l'Utah qui a intercepté le garçon lundi, il était parti de chez lui après s'être disputé avec sa mère qui refusait de lui payer la coûteuse voiture de sport italienne de ses rêves.

«Il a décidé de prendre lui-même la voiture et de se rendre en Californie pour se l'acheter», a dit la police sur Twitter. «Il risquait d'être un peu court niveau prix d'achat, car il n'avait que trois dollars dans son portefeuille», ont ajouté les policiers.

Pas d'accident

Une vidéo diffusée par la police montre le SUV conduit par l'enfant sinuer en travers des voies de l'autoroute au milieu des autres voitures et camions qui le dépasse. Le véhicule se range ensuite sur le côté gauche de la route lorsque l'agent de police a actionné sa sirène. Le garçon a réussi à conduire environ trois à quatre kilomètres avant d'être arrêté, sans provoquer d'accident.

5 Yr Old Caught Driving To #California To Buy Himself A Brand New #Lamborghini. the kid headed out on Monday and made it past a few miles from his home in Ogden to I-15’s 25th Street offramp. Utah Highway Patrol said he was headed to California to get the luxury car. pic.twitter.com/2zyfkra3F4