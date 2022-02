LIVRES | 14% de rabais pour les abonnés – Famille nomade à vélo – Une vie d’aventures et de mystères sur les routes du monde Jamais ils n’auraient imaginé que leur périple à vélo deviendrait leur nouveau mode de vie et qu’ils accueilleraient leurs enfants le long du chemin.

Céline et Xavier sont des nomades à vélo, sur les routes du monde depuis 10 ans. Ils explorent avec leurs filles, Nayla et Fibie, les somptuosités des recoins sauvages de la planète, ils plongent dans des cultures aussi variées qu’intrigantes. Plus qu’une vie d’aventure, ils semblent appelés par les lieux, guidés par le mystère. Chaque jour, ils ouvrent la toile de leur tente pour un nouveau commencement et plongent dans l’inconnu à l’écoute de leurs intuitions et portés par leur indéfectible confiance en la vie.

De magnifiques photographies illustrent ce récit bilingue (français/anglais) qui nous emmène à travers le désert de Gobi, le Grand Nord canadien et ses aurores boréales, les hauts cols du Tadjikistan ou encore, la densité humaine du Bangladesh et les spécialités culinaires de la Chine.

