Sauvetage sur le Léman – Famille sur un voilier en perdition aux Grangettes Dans la nuit de samedi à dimanche, les sauveteurs ont secouru trois équipages en mauvaise posture sur le Haut-Lac. Laurent Antonoff

Une des trois interventions des sauveteurs dans la nuit de samedi à dimanche, sur un bateau échoué contre une digue Yael Saugy

La nuit du samedi 1er au dimanche 2 août a été rythmée pour le Sauvetage de Villeneuve ainsi que ceux du Bouveret et de Territet. Tout d’abord, c’est un voilier en perdition devant les Grangettes, avec deux adultes et deux enfants à son bord, qui a été secouru en raison d’un temps exécrable: pluie, orage et des vents mesurés à 70 km/h. Les occupants ont été sécurisés et amenés à la nage avec gilet de sauvetage sur le bateau Villeneuve III. Rassurés et examinés, ils ont été ramenés au local du sauvetage.