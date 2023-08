Fan absolue – En un an, elle a vu dix fois Harry Styles Maylane a traversé une partie de l’Europe pour assister aux concerts de son idole anglaise. Rencontre avec une fan dévouée, qui raconte sa méthode. Mathilde Schott

Maylane, vêtue d’un t-shirt de la tournée, pose dans sa chambre, devant l’étagère où elle expose les objets qu’elle possède de Harry Styles. YVAIN GENEVAY/LE MATIN DIMANCHE

Paris, Bologne, Munich, Francfort, Vienne, Madrid, Lisbonne et Reggio d’Émilie. Ce sont les villes européennes que Maylane peut désormais cocher sur sa bucket list. En l’espace d’une année, l’étudiante de 20 ans s’est rendue dix fois au concert de son chanteur préféré, la star anglaise Harry Styles. Une année haute en couleurs qui se devait d’être bien organisée: pas question pour l’habitante de Sonceboz (BE) de manquer son année académique et de dépenser trop d’argent.