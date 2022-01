Elle redore ses lettres de noblesse – Fan Bingbing: le retour de la star déchue L’actrice la plus célèbre de Chine est de retour sur les écrans avec le thriller «355», quatre ans après avoir été condamnée au silence pour fraude fiscale. Retour sur une spectaculaire mise au ban. Christophe Pinol

Fan Bingbing au sommet de sa gloire en 2018 lors du Festival de Cannes. Anne-Christine Poujoulat/AFP

Il y a moins de quatre ans, elle était encore l’actrice la plus célèbre de Chine. Et donc du monde. Mais pour une sombre affaire de fraude fiscale, la carrière de Fan Bingbing s’est retrouvée broyée par son gouvernement, réduite à néant. Littéralement.

Aujourd’hui, à 40 ans, la comédienne commence à retrouver un semblant de dignité. On la verra en salle à partir du 5 janvier dans le thriller d’action «355», aux côtés de Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger et Lupita Nyong’o, chacune interprétant une des espionnes les plus redoutables de son pays (lire aussi en page 42).