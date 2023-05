Paysage littéraire romand – Fanny Meyer est la nouvelle «Madame livres» de Lausanne L’actuelle directrice du Livre sur les quais, à Morges, succédera à Isabelle Falconnier pour poursuivre l’ambitieuse politique voulue par le chef-lieu. Caroline Rieder

Fanny Meyer deviendra la nouvelle déléguée de la politique du livre à Lausanne. Mathilde Imesch

Fanny Meyer est aujourd’hui directrice du Livre sur les quais. Elle sera dès le 1er octobre la nouvelle déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, en remplacement d’Isabelle Falconnier, qui a occupé ce poste durant huit ans. Elle a organisé, entre autres, un Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, dont les rencontres sont très suivies par le public.

La riche expérience de Fanny Meyer à la tête du Livre sur les quais et ses compétences reconnues dans la gestion et l’organisation d’événements culturels ont pesé dans la balance, car il s’agira pour la nouvelle venue de reprendre et renforcer les nombreuses mesures développées en faveur du tissu littéraire lausannois, dans le cadre de l’ambitieuse politique de la Ville en la matière.

Titulaire d’un master en lettres obtenu à l’Université de Lausanne, complété par un DAS en gestion culturelle, Fanny Meyer a d’abord travaillé au Livre sur les quais comme coordinatrice artistique suite à un premier emploi aux Éditions Noir sur Blanc. Elle a ensuite été en charge de la communication du festival lausannois de cinéma les Rencontres 7e Art, avant de devenir directrice du Livre sur les quais à Morges en 2020.

