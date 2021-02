Skicross – Fanny Smith brille et offre la victoire d’équipe à la Suisse La Vaudoise Fanny Smith et le Saint-Gallois Jonas Lenherr ont uni leurs efforts pour remporter la première épreuve par équipe de l'histoire de la Coupe du monde. Sport-Center

La Suisse a remporté la première épreuve par équipe de l’histoire de la Coupe du monde. FIS Freestyle

La Vaudoise Fanny Smith et le Saint-Gallois Jonas Lenherr ont remporté la première épreuve par équipe de l'histoire de la Coupe du monde, dimanche matin à Bakuriani en Géorgie.

La veille, la Vaudoise avait signé une 28e victoire en Coupe du monde et s’était assuré un troisième Globe de crystal. Dimanche, Fanny Smith a dominé ses adversaires dès les quarts de finale et n’a plus rien lâché jusqu’en finale. La Suisse est montée sur la plus haute marche du podium, devançant les duos canadien et suédois.

«J’étais tellement contente de voir que Jonas était si solide, je sentais qu’on allait le faire. C’était une vraie victoire d’équipe», a déclaré la Vaudoise.