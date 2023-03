Skicross – Fanny Smith: «Ça fait du bien de se battre et d'y arriver» La Vaudoise a renoué avec la victoire dimanche à Veysonnaz, presque deux ans jour pour jour après son dernier succès en Coupe du monde. Un soulagement. Robin Carrel Veysonnaz

La Villardoue de 30 ans a bien fêté ça. Keystone

La Suédoise Sandra Naeslund n’était pas là, c’est vrai. Mais l’absence de la grande dominatrice de la discipline depuis deux ans n’est absolument pas un nuage au-dessus de la tête de la Suissesse. Elle a fêté ce succès «à domicile» comme il se doit avec sa famille, ses amis et ses fans, avant de passer par la case zone mixte, avec un large sourire qui fait du bien.

Une victoire, à Veysonnaz en plus, presque à la maison... Qu'est-ce que ça fait? Je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis super heureuse d'avoir pu me battre aujourd'hui (ndlr: dimanche) pour aller chercher cette 30e victoire en Coupe du monde. En plus ici, avec les amis, la famille, c'est magnifique.

Après la finale, vous avez couru vers votre fans club. De sacrées émotions... Ouais, le niveau était très très haut. J'ai des copines qui étaient là, des anciennes concurrentes comme Ophélie David et Emilie Serain qui étaient mes meilleures copines sur le circuit. Ça me fait chaud au cœur qu'elles soient venues.

Une bonne manière d'aborder la fin d'une saison qui aura été difficile? C'est clair que ça a été un exercice qui a été très, très compliqué pour moi. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J'ai dû me battre tout au long de l'année. J'ai raté deux courses de Coupe du monde cette saison à cause de blessures... Ça ne pouvait pas être mieux que de gagner ici.

La Suissesse sur la ligne d’arrivée. Keystone

Cette fin de semaine a été bizarre à Veysonnaz, à cause de la météo. Peu d'entraînements, pas de qualifications et on a failli ne pas avoir de course du tout... Mais il y a toujours du soleil en Valais (rires)! Il a fini par pointer le bout de son nez au bon moment et ça a été magnifique.

Ce dimanche, vous avez fêté votre première victoire depuis le mois de mars 2021. Ça fait quoi de se retrouver au sommet du podium? C'est très particulier. J'ai connu beaucoup de difficultés lors de ces deux dernières années. Avant la saison passée, avec le Covid, j'avais perdu deux mois de préparation physique. Donc je savais que cette année-là, ça allait être très difficile pour jouer la victoire. Cette année, c'est bien allé. J'ai fait beaucoup de changements et j'étais contente en début de saison. Et puis ensuite, je suis tombée malade, je me suis blessée deux fois. Pfff, oui, c'était très dur. Ça fait du bien de se battre et d'y arriver aujourd'hui.

Un premier succès avec votre nouveau matériel. Ça confirme que ça paie aussi. Je n'ai pas eu besoin de gagner pour savoir que ça fonctionnait. Je suis contente parce que chez Völkl, ils sont ultra motivés. Ils sont en plein dans le développement et on n'est pas encore à notre meilleur niveau. Ça n'annonce donc que des belles choses pour la suite.

Sandra Naeslund, la grande dominatrice actuelle, était finalement une absente surprise. Un mot sur elle? J'espère surtout qu'elle va vite se remettre! J'ai connu ça souvent ces deux dernières années. Je souhaite qu'elle aille vite mieux pour qu'on puisse de nouveau se battre les deux pour la première place.

