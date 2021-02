Ski cross – Fanny Smith après son troisième sacre: «On ne s’en lasse jamais!» La Vaudoise a remporté pour la troisième fois le classement général de la discipline. Puis elle a permis à la Suisse de s’adjuger la première épreuve mixte par équipe de l’histoire. Cyrill Pasche

Fanny Smith a remporté le classement général de la Coupe du monde pour la troisième fois. AFP

Quel week-end pour Fanny Smith! Samedi, en Géorgie, la skieuse de Villars est revenue de nulle part pour remporter une 28e victoire en Coupe du monde et décrocher un troisième Globe de cristal après ceux de 2013 et 2019.

Une victoire au caractère. Un succès au finish.«Il y a, dans une carrière, quelques victoires que l’on n’oubliera jamais. Celle-ci en fait définitivement partie», souffle la Vaudoise au téléphone depuis Bakuriani, en Géorgie. «J’ai commis une grosse erreur au départ et je me suis retrouvée en dernière position. L’avantage, c’est qu’on peut skier librement, choisir les lignes les plus directes. La volonté de gagner m’a animée comme jamais, et je suis allée jusqu’au bout.»