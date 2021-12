Ski cross – Fanny Smith deuxième à Arosa La Suissesse a terminé 2e de l’épreuve sprint et nocturne de Coupe du monde de ski cross à Arosa, au terme d’une finale un peu folle. Robin Carrel Arosa

La bonne nouvelle, c’est que la Vaudoise a retrouvé la formule pour battre sa grande rivale suédoise Sandra Näslund. Elle l’a fait deux fois: en finale, comme quelques minutes plus tôt en demie. La mauvaise, c’est que ça n’a pas suffi pour s’imposer sur la piste grisonne. La Villardoue a fêté sa troisième place de dauphine cette saison, elle qui a été battue au terme d’une finale spectaculaire par la Canadienne Marielle Thompson.

«J’ai eu un peu peur…»

«Comment dire… C’était du ski cross!, a soufflé Fanny Smith. J’ai voulu dépasser Sandra, elle m’a bloquée sur un saut et c’était assez dangereux de sa part. On s’est touchées, j’ai essayé de me récupérer de la meilleure manière que je pouvais, mais quand j’ai vu que je n’allais pas atterrir sur la piste, j’ai eu un peu peur…»

Deux Suisses s’étaient qualifiés en quart de finale, sept Suisses en huitièmes et le public qui vibrait depuis le bord de la route qui mène en-haut de la station grisonne a eu de quoi se réchauffer. Mais le soufflé est vite retombé et seules Fanny Smith et sa compatriote Talina Gantenbein (6e) ont finalement joué les premiers rôles.

Lehikoinen et Détraz en retrait

Les Vaudois Niki Lehikoinen et Romain Détraz ont terminé la soirée déçus également, eux qui n’ont passé que les 16es de finale. «J’ai loupé mon départ à l’entraînement, comme en qualifications. Et quand on est derrière…», a pesté le premier. «J’ai aussi connu une mise en route difficile. J’avais gagné ici il y a quelques années et je m’attendais à mieux», a regretté le second. Ryan Regez, meilleur temps des qualifications, a quant à lui été sorti dès les quarts. La victoire est revenue au Suédois David Mobaerg, qui a devancé le Français Terence Tchiknavorian et le Canadien Jared Schmidt.

