Skicross – Fanny Smith et deux Suisses sur le podium à Innichen La Vaudoise a terminé deuxième derrière la Suédoise Sandra Näslund, alors que Ryan Regez, Tobias Baur et Romain Detraz ont signé un triplé… derrière le Français Bastien Midol. Sport-Center

Fanny Smith a encore été battu par Sandra Näslund. AFP

Les skicrossmen suisses ont manqué un sacré coup lors de l’épreuve de Coupe du monde qui s’est déroulée ce lundi à Innichen, dans le Tyrol du Sud italien. Trois d’entre eux étaient en effet qualifiés pour la grande finale. Mais Ryan Regez (finalement 2e), Tobias Baur (3e) et Romain Detraz (4e) se sont fait brûler la politesse par le Français Bastien Midol, qui a fait la différence sur le bas de la piste.

Signalons aussi que Joos Berry a terminé sixième, alors qu’Alex Fiva a été éliminé en quarts de finale.

Smith encore battue par Näslund

Du côté féminin, Fanny Smith a décroché la deuxième place, comme la veille. Et comme un jour plus tôt, la Vaudoise a été battue par sa grande rivale Sandra Näslund. La Suédoise a tenu à bonne distance la skieuse de Villars en finale et l’a encore privée de décrocher son 30e succès en Coupe du monde. La troisième place est revenue à la Canadienne Marielle Thompson, alors que Sanna Lüdi a été sortie en quarts de finale.

Lauréate du général la saison passée, Fanny Smith a terminé cinq fois deuxième cette saison et se fait distancer par la Scandinave, qui a remporté cinq des six courses cet hiver.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.