Skicross – Fanny Smith et les Suisses démarrent la saison à fond La Vaudoise a terminé deuxième de l’épreuve Coupe du monde à Arosa et trois Suisses ont disputé la finale chez les hommes. Yves Desplands

Fanny Smith a parfaitement entamé sa saison. Keystone

La saison de Coupe du monde de skicross reprenait ses droits mardi soir à Arosa, et les Suisses ont brillé dans les Grisons en plaçant quatre skieurs dans les finales (neuf garçons et six filles étaient sortis des qualifications lundi).

Chez les dames, Fanny Smith (28 ans) a terminé deuxième après une course qu’elle aurait pu emporter si elle ne s’était pas retrouvée sur la trajectoire de la gagnante, la Suédoise Alexandra Edebo. «J’ai failli te couper la tête», rigolait d’ailleurs la Vaudoise une fois la ligne d’arrivée passée.

Plus rapide que son adversaire, la deuxième de la Coupe du monde 2019 devait se relever pour éviter de bousculer la Suédoise et perdait toutes ses chances de la passer. Cette deuxième place est néanmoins un excellent début de saison pour l’une des favorites au Globe de cristal.

Les trois Suisses

Côté masculin, les Helvètes ont fait encore plus fort puisque trois d’entre eux ont atteint la finale. Mais pas Ryan Regez, la surprise de cette soirée. Le Bernois, dauphin du classement général 2019, n’a en effet pas passé le cap des seizièmes de finale. Un début de saison qui ressemble à celui de l’an passé où il n’avait pas réussi ses deux premières sorties.

En revanche, Joos Berry (30 ans), Alex Fiva (34 ans) et Jonas Lenherr (29 ans) ont pu tenter leur chance dans la dernière manche de la soirée. Malheureusement pour eux, le Suédois David Mobaerg avait décidé de ne pas laisser un Suisse s’imposer. Fiva et Berry l’ont rejoint sur le podium et Lenherr a fini quatrième.

La prochaine épreuve aura lieu mercredi, toujours à Arosa.