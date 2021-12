Mérites sportifs vaudois – Fanny Smith et Nils Theuninck désignés athlètes de l’année La skieuse remporte le prix onze ans après l’avoir déjà reçu. Le navigateur de Pully avait remporté le bronze aux Européens. Pierre-Alain Schlosser

Fanny Smith remporte le Mérite sportif pour la deuxième fois, après 2010. VQH

Les Mérites sportifs vaudois ont récompensé les meilleurs athlètes du canton, jeudi soir. À Vevey, ce sont Fanny Smith et Nils Theuninck qui ont reçu les prix principaux dans les catégories sportive et sportif de l’année.La skieuse de Villars (29 ans) a dominé cette année le classement général de la Coupe du monde de skicross et a terminé 2e des Mondiaux. Elle est par ailleurs devenue la recordwoman de victoires en Coupe du monde avec 29 succès. Elle reçoit ce mérite pour la deuxième fois, après 2010.

Les résultats Afficher plus Sportive Fanny Smith (skicross). Sportif Nils Theuninck (voile). Espoir Melissa Gutschmidt (athlétisme). Équipe Lausanne-Sport 3x3 (basketball). Dirigeant Frédéric Koehn (Association Ski Romand). Club Vélo Trial Broye Jorat (cyclisme).

Le navigateur de Pully de 24 ans a pour sa part remporté le bronze lors du championnat d’Europe de Finn, à Vilamoura. Aucun Suisse n’avait réalisé une telle performance depuis Othmar Mueller von Blumencron, en 1990.

Melissa Gutschmidt a été récompensée dans la catégorie Espoirs. L’athlète d’Étagnières est revenue des Mondiaux M20 de Nairobi avec le bronze du 100 m.





