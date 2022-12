Skicross – Fanny Smith: «J’ai un peu servi d’airbag humain» 3e ex æquo lors de la 2e course de la finale de San Candido, jeudi en Italie, la Vaudoise s’est blessée en chutant peu avant l’arrivée de la course. Robin Godinat

Fanny Smith est 3e au classement de la Coupe du monde. (photo d’archive) KEYSTONE

Deux podiums, des hématomes et l’attente de l’analyse d’une épaule gauche souffrante, la skieuse vaudoise Fanny Smith a communiqué son ressenti à la suite de sa semaine mouvementée. Après un excellent double podium mercredi et jeudi, à San Candido (It), sa joie a vite été remplacée par la frustration. En effet, alors qu’elle luttait pour la deuxième place avec l’Autrichienne Sonja Gigler, les deux concurrentes ont chuté juste avant l’arrivée, les obligeant donc à se partager la troisième position. «Elle est arrivée par derrière et nous sommes tombées. J’ai un peu servi d’airbag humain. La chute était assez violente et la douleur a été instantanée», explique Fanny Smith.

La chute de Fanny Smith, jeudi à San Candido. Eurosport

Un incident qui a surpris le public, inquiet de voir la Vaudoise quitter la course en se tenant l’épaule. «J’ai des bleus et des hématomes un peu partout. Je vais faire des analyses et je vais attendre le diagnostic avant de voir quand je pourrai revenir. Avec le temps, j’ai appris à être patiente dans ces moments-là.»

C’est dur pour le moral de se blesser maintenant Fanny Smith

Si elle ne semble pas souffrir d’une blessure grave, c’est son moral qui en a pris un coup. En effet, il s’agit là d’un nouvel obstacle dans la saison compliquée de Fanny Smith. Contrainte de faire l’impasse sur plusieurs courses cette année, pour cause de maladie et de blessures, elle avait pourtant retrouvé un ski de grande qualité depuis quelques jours. «J’étais très contente de remonter sur le podium. J’étais donc assez énervée de tomber alors que j’avais retrouvé un très bon niveau. C’est dur pour le moral de se blesser maintenant. Cette année, ça commence à faire beaucoup. On fera au mieux pour revenir en forme. Je connais mes capacités à rebondir physiquement, c’est plutôt au niveau du mental que ça va devenir compliqué», déclare-t-elle.

Actuellement 3e du classement de la Coupe du monde de skicross, avec 2600 points, elle a rendez-vous le 27 décembre pour l’épreuve d’Alleghe, en Italie.



