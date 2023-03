Skicross – Fanny Smith plus forte que l’armada canadienne Le Vaudoise a remporté vendredi l’épreuve disputée à Craigleith, le deuxième succès de la saison 2022-2023. À domicile, les skieuses canadiennes sont tombées sur plus forte qu’elles. Claude-Alain Zufferey

Deuxième succès en Coupe du monde de la saison pour Fanny Smith. keystone-sda.ch

La Coupe du monde de skicross fait halte à Craigleith au Canada, en cette fin de semaine. Vendredi, Fanny Smith a remporté l’avant-dernière course de la saison. La Vaudoise de 30 ans a damé le pion aux concurrentes locales. Elle s’est imposée devant trois Canadiennes: Courtney Hoffos, Marielle Thompson et Hannah Schmidt. Fanny Smith a ainsi signé son deuxième succès de la saison.

Après avoir réalisé un départ canon avec le meilleur temps de réaction, la Suissesse a très rapidement réussi à creuser un petit trou. Plus personne ne la reverra et elle a finalement passé la ligne d’arrivée avec deux longueurs d’avance. «Je suis très contente d’être en pleine possession de mes moyens. Les deux dernières saisons ont été très difficiles pour moi sur le plan physique. J’ai beaucoup travaillé pour revenir au premier plan et cette victoire me donne une bonne dose de motivation supplémentaire. Il y aura une deuxième course samedi et je vais tout faire pour confirmer ce bon résultat», a déclaré la Vaudoise au terme de la course, au micro de la Fédération internationale de ski.

Joos Berry finit septième

Les autres Suissesses sont restées un peu en retrait. Talina Gantenbein s’est quant à elle classée au 8e rang, Sixtine Cousin en 15e position, et Saskja Lack a fini 18e.

Chez les messieurs, un seul Suisse a réussi à se hisser en demi-finale. Mais le Grison Joos Berry (32 ans) n’a pu faire mieux que quatrième de sa course, résultat synonyme de petite finale. À ce stade, il a été battu par Erik Mobaerg et Tim Hronek. Berry se classe donc au 7e rang final d’une course remportée par le Canadien Reece Howden, devant l’Allemand Florian Wilmsmann et le Français Youri Duplessis Kergomard. Dans le camp suisse, Jonas Lehnerr a terminé 9e et Marc Bischofberger 13e.



