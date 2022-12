Skicross – Fanny Smith retrouve les joies du podium La Vaudoise a terminé deuxième de l’épreuve de Coupe du monde de San Candido (Italie). Elle a évidemment été devancée par la Suédoise Sandra Näslund. Renaud Tschoumy

Régulièrement classée au quatrième rang lors des premières courses de la saison, Fanny Smith a enfin regoûté à la joie de monter sur le podium. La Vaudoise de 30 ans a en effet réussi à décrocher une superbe deuxième place au skicross de Coupe du monde de San Candido (Italie).

Victorieuse de son quart de finale, puis de sa demi-finale, Fanny Smith est arrivée au départ de la finale gonflée à bloc. Elle a réussi à accrocher les spatules de sa grande rivale, la Suédoise Sandra Näslund, pendant la majeure partie de la course. Elle a même réussi à – presque – la dépasser à la fin du parcours, suite à une faute de la Suédoise sur le ski intérieur.

Mais Näslund a tenu bon, s’imposant d’un souffle devant Smith. La Suédoise signe ainsi sa quatrième victoire en autant de courses cette saison. On trouve ensuite la Canadienne Marielle Thompson (3e) et une autre Suédoise, Linnea Mobaerg (4e). Deuxième de la petite finale, la Grisonne Talina Gantenbein (24 ans) termine au sixième rang final de cette épreuve de Coupe du monde.

Au classement général, c’est bien évidemment Sandra Näslund qui mène le bal (400 points), devant Thompson (249) et Smith, désormais troisième (200).

La course masculine a été remportée par l’Autrichien Mathias Graf, devant les Canadiens Reece Howden et Brady Leman. Le Saint-Gallois Jonas Lenherr (33 ans) a terminé au huitième rang, alors que les autres Suisses Marc Bischofberger, Martin Gil et Joos Berry ont été éliminés au stade des huitièmes de finale.

