Patrimoine vaudois – Fanny Vidale bichonne les charpentes de Suisse romande En chantier pour rénovation, la forteresse invite les curieux à découvrir les métiers de l’artisanat. Rencontre avec une des rares charpentières de Suisse. Hugo Lopes

Fanny Vidale, charpentière spécialisée dans les ouvrages historiques, au château de Grandson. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

Les artisans étaient à l’honneur au château de Grandson ce week-end qui avait ouvert ses portes. Le public pouvait découvrir les métiers du bois qui participent aux travaux actuels de restauration de la forteresse. Fanny Vidale, une des animatrices de la journée, est une des rares femmes charpentières en Suisse: «Ce métier est une passion, c’est le seul que j’ai toujours admiré. Parce que c’est celui qui protège les humains, les objets, la vie… En plus, c’est du concret. On travaille le bois, on le façonne et on lui redonne vie, explique-t-elle. C’est quelque chose qui m’habite, c’est une philosophie de vie. Il n’y a qu’à voir ma maison. Je l’ai entièrement retapée et c’est la plus vieille du village», sourit la passionnée.