Politique foncière active – Faoug s’offre une vieille ferme au centre du village Tous les bâtiments communaux étant occupés dans leur totalité, la Commune va acquérir une ancienne ferme idéalement située. Sébastien Galliker

Située au centre du village, cette ferme présente un volume de 2311 m 3 , pour une surface totale de terrain de 862 m 2 . SÉBASTIEN GALLIKER

Est-il préférable d’investir dans une politique foncière active pour bénéficier d’un bâtiment et de terrains en zone à bâtir, idéalement situés au centre d’un village, dont le développement s’annonce compliqué par la LAT, ou de garder de quoi investir dans la mise à jour du réseau d’eau? Cette question a rythmé les débats du Conseil communal de Faoug mardi. Finalement, les 28 élus ont voté à une assez large majorité le crédit de 650’000 francs sollicité par la Municipalité pour acquérir les parcelles 45 et 568 de la commune.

Dans son préavis, l’Exécutif rappelait que les bâtiments communaux du centre sont occupés dans leur quasi-totalité. «Pour faire face à des besoins futurs, tels qu’un accueil de la petite enfance ou une bibliothèque, la commune n’a plus de locaux à disposition», mentionnait le document. À la suite du décès d’un habitant, elle proposait de racheter sa ferme datant de 1780 et présentant un volume de 2311 m3, pour une surface totale de terrain de 862 m2.

Plafond d’endettement

Bien que le plafond d’endettement autorisé pour cette commune broyarde de quelque 900 habitants s’élève à 7 millions de francs pour à peine 2 millions de dettes, certains conseillers se sont inquiétés de la dépense, sachant que le village doit rapidement trouver de nouvelles sources d’approvisionnement en eau potable. Son eau dépassant les seuils autorisés en chlorothalonil, Faoug a dû se résoudre à fermer plusieurs captages.

«Pour faire face à des besoins futurs, tels qu’un accueil de la petite enfance ou une bibliothèque, la Commune n’a plus de locaux à disposition.» Municipalité de Faoug

«Si elle n’est pas encore connue, on sait que la solution pour notre eau coûtera cher et certains craignaient qu’on ne puisse pas tout assumer avec cet achat, qui entraînera lui aussi des investissements futurs pour les transformations», explique la syndique Martine Herrmann. La Municipalité a finalement eu gain de cause.

La valorisation de la ferme sera du ressort de l’Exécutif élu pour la prochaine législature. Parmi les actuels municipaux, seul Adrian Kündig sollicite un nouveau mandat.