Pour diversifier vos plats – Farine: il n’y a pas que la blanche! Dans les supermarchés, la variété est plus que jamais au menu, et c’est une bonne nouvelle pour notre santé. Élodie Lavigne en collaboration avec Planète Santé

La farine blanche est obtenue par un tamisage intensif et répétitif qui broie complètement le grain de blé et le débarrasse de son enveloppe, pourtant riche en minéraux, en protéines et en fibres. Natalya Danko/Getty Images

Fleur, bise ou complète, la farine est un ingrédient de base de nos cuisines. Elle entre dans la composition du pain, que nous sommes de plus en plus nombreux à confectionner nous-mêmes, de pâtes à pizza, à tresse, à tarte. Elle permet aussi de donner vie à nos élans pâtissiers les plus fous pour réaliser gâteaux, biscuits et autres cakes.

Par habitude, nous autres consommateurs avons tendance à mettre dans notre caddie de la farine blanche, la plus présente dans les étals des supermarchés.

Néanmoins, d’autres variétés nous sont désormais proposées, ce dont il faut se réjouir. Car malgré sa haute valeur boulangère – comprenez ici ses qualités indéniables pour réaliser des mets de boulangerie – la farine blanche n’est pas la plus intéressante d’un point de vue nutritionnel. On a tendance à l’oublier, mais la farine est source de glucides, de protéines, de fibres ainsi que de nutriments, tels que vitamines et minéraux, dont la teneur varie selon les sortes.