Football – Fassnacht quitte YB pour Norwich L’international suisse quitte le champion en titre pour rejoindre le club de Championship (2e division). André Boschetti

Christian Fassnacht – ici contre les Glasgow Rangers – va laisser un grand vide au sein d’un club avec lequel il a remporté cinq titres en six ans. AFP

Christian Fassnacht ne disputera pas une septième saison avec les Young Boys avec lequel il a remporté cinq titres de champion et deux Coupes de Suisse. À 29 ans, et alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat à Berne, l’international suisse (19 sélections pour 4 buts) – il a participé à la dernière Coupe du monde au Qatar – a choisi de vivre sa toute première expérience à l’étranger.

À Norwich, un club qui a l’habitude faire la navette entre Premier League et Championship ces dernières années, il retrouvera l’Allemand David Wagner qu’il avait côtoyé quelques mois à YB lors de l’exercice 2021-2022, le seul qui ne s’était pas victorieusement conclu pour le grand dominateur du football suisse.

Fassnacht laissera un grand vide au sein d’un club pour lequel il a joué à 251 reprises en marquant 71 buts et en délivrant 42 passes décisives.

